Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Gewitter und Sonne: Wechselhaftes Wetter Von dpa | 24.07.2023, 07:45 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Montagmorgen zunächst trocken, bevor gegen Mittag Schauer und örtlich teils kräftige Gewitter aufziehen. Dazu kann es am Nachmittag im Südwesten zu Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am mitteilte. Zwischenzeitlich ist Starkregen mit kleinkörnigem Hagel möglich. Es wird maximal 21 bis 25 Grad warm.