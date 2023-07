Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Gewitter und Sonne - Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern Von Mara Egeling/dpa | 24.07.2023, 07:45 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern erwarten uns am Montag Schauer, Gewitter und Wind, der sich am Nachmittag zu Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h steigern kann.