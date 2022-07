ARCHIV - Arbeiter gießen flüssiges Eisen in der Eisengießerei Torgelow in vorbereitete Formen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Vorpommern-Greifswald Gießereiunfall mit Toten: Betrieb stellt Arbeit vorerst ein Von dpa | 13.07.2022, 10:40 Uhr

Nach dem schweren Arbeitsunfall mit zwei Toten in der Gießerei in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) hat das Unternehmen die Arbeit vorerst eingestellt. „Wir sind schockiert und fassungslos, dass es zu diesem Unfall gekommen ist“, sagte Torsten Tiefel, Geschäftsführer der Silbitz Group GmbH (Thüringen), am Mittwoch in Torgelow. Das gelte für die gesamte Gießerei-Gruppe, zu der das Torgelower Traditionsunternehmen seit Anfang 2022 gehört. Wie lange die Produktion in Torgelow ruht, stehe noch nicht fest. „Wir geben den Mitarbeitern alle Zeit, die sie brauchen“, sagte eine Sprecherin der Firma der Deutschen Presse-Agentur.