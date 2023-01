Autofahrt im Winter Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Glätte und Nebel in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Von dpa | 23.01.2023, 06:46 Uhr

Für Autofahrer wird es am Montag ungemütlich in Mecklenburg-Vorpommern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet neben Frost und Glätte auch starke Bewölkung und hochnebelartige Bedeckung. Ab Abend kann es gebietsweise zu Nebelfeldern kommen und die Temperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad. Am Dienstag sollen viele Wolken auflockern, doch gebietsweise gibt es weiterhin Nebel- oder Hochnebel, teils mit Sichtweiten unter 150 Meter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus 2 Grad. Örtlich kann es zu Glätte durch gefrierende Nässe kommen.