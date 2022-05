Ein Landwirt fährt mit seinem Trecker über ein Feld. Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp Schulze Kriminalität GPS-Technik aus Traktoren im Wert von 200.000 Euro gestohlen Von dpa | 24.05.2022, 16:09 Uhr

Unbekannte haben im Landkreis Vorpommern-Rügen Computertechnik aus Landmaschinen im Wert von knapp 200.000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereigneten sich die Fälle in Kandelin und Grammendorf bei Grimmen in der Nacht zu Dienstag. Insgesamt wurde hochwertige GPS-Technik aus etwa einem Dutzend Traktoren ausgebaut und entwendet.