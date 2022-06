ARCHIV - Ein Wahlberechtigter sitzt im Wahllokal. Foto: Harald Tittel/dpa/Symbolbild FOTO: Harald Tittel Mecklenburg-vorpommern Greifswald wählt künftigen Rathaus-Chef Von dpa | 12.06.2022, 01:50 Uhr

Kann Stefan Fassbinder, Ostdeutschlands einziger OB der Grünen, sein Amt verteidigen? Am Sonntag wird in Greifswald gewählt. In Burg Stargard will CDU-Mann Tilo Lorenz sein Bürgermeisteramt behalten.