Anna Kassautzki Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild Migrationspolitik Greifswalder Bundestagsabgeordnete betont Recht auf Asyl Von dpa | 02.03.2023, 12:44 Uhr

In der Diskussion um die Unterbringung von Geflüchteten auch in Greifswald hat die zuständige Bundestagsabgeordnete das Grundrecht auf Asyl betont. „Dieses ist für mich nicht verhandelbar“, sagte die SPD-Politikerin Anna Kassautzki am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur zu Forderungen nach einer Begrenzung der Zuwanderung.