Logo der UN-Weltklimakonferenz COP27 Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Klimaschutz Greifswalder Moorexperten bei Weltklimakonferenz Von dpa | 16.11.2022, 14:23 Uhr

Greifswalder Moorexperten stellen am Rande der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich Daten zum Zustand der weltweiten Moore vor. Zusammen mit Partnern werde das Greifswald Moor Centrum (GMC) bei einer Veranstaltung am Donnerstag zudem Maßnahmen zum Schutz der Moore empfehlen, teilte das GMC am Vortag mit.