Auszeichnung Greifswalder Sportbund erhält Rubenow-Medaille Von dpa | 27.03.2023, 17:21 Uhr

Der Sportbund der Hansestadt Greifswald erhält die höchste Auszeichnung der Stadt. Der Sportbund bekomme die Rubenow-Medaille - benannt nach dem Gründer der Greifswalder Universität - für sein Engagement für den Sport in Greifswald, begründete Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Auszeichnung in einer Mitteilung am Montag. „Gleichzeitig erfolgt die Ehrung stellvertretend für alle Vereine und deren Verdienste für ein soziales Miteinander.“