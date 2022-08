Blick auf Erdgastanks in Zürich. Foto: Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa/Symbolbild FOTO: Alexandra Wey up-down up-down Energieversorgung Große Biogasanlage in Torgelow wird ausgebaut Von dpa | 16.08.2022, 13:07 Uhr

In Torgelow (Vorpommern-Greifswald) entsteht derzeit eine der größten Biogasanlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Die bisher aus sechs Gasspeichern bestehende Anlage der Firma Mele Biogas GmbH (Torgelow) wird bis Herbst 2023 auf die doppelte Kapazität erweitert, wie eine Sprecherin des Landesverbandes für erneuerbare Energie Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag sagte. Der Verband hatte zu einer Besichtigung des Bioenergiezentrums in Torgelow eingeladen. In der Anlage wird aus Pflanzenresten Biogas erzeugt, das in das Gasnetz der Stadt Torgelow eingespeist werden soll. Geplant ist eine Energiemenge von mehr als 100 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.