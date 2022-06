ARCHIV - Blick auf Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Wohnen Große Nachfrage: Fast 100 neue Wohnungen für Neubrandenburg Von dpa | 30.06.2022, 17:23 Uhr

Ungeachtet der stark gestiegenen Bau- und Energiekosten entstehen im Zentrum von Neubrandenburg derzeit knapp 100 neue Wohnungen. Auf den letzten Baufeldern links und rechts der Einkaufsmeile werden insgesamt mehr als 31 Millionen Euro in vier Häuser investiert, wie Sprecher der großen Wohnungsgesellschaften Neubrandenburgs am Donnerstag erklärten. Hintergrund ist die hohe Nachfrage nach modernem Wohnraum in der drittgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, die rund 64.000 Einwohner hat und auch Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ist.