CDU und CSU lagen den Hochrechnungen zufolge sowohl in Hessen als auch in Bayern klar vorn. Gleichzeitig fuhr die SPD in beiden Bundesländern ihr historisch schlechteste Landesergebnis ein. Die Grünen haben sich zwar jeweils verschlechtert, sind aber nicht weit abgerutscht. Die AfD hat sowohl in Hessen als auch in Bayern deutlich hinzugewonnen. In Hessen könnte es für die FDP knapp mit dem Einzug ins Parlament werden, in Bayern dürfte sie ihn verpassen.