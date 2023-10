Verkehr Grüne: Kommunen brauchen mehr Hilfe bei Radwege-Anträgen Von dpa | 20.10.2023, 15:29 Uhr | Update vor 17 Min. Radweg Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nicht abgerufene Fördermittel des Bundes für den Ausbau des Radwegenetzes in Mecklenburg-Vorpommern stoßen im Schweriner Landtag auf Kritik. „Dem Land stehen Millionenbeträge aus dem Bundesprogramm „Stadt und Land“ zu, die aber an eine Bewilligung jeweils bis zum Jahresende gekoppelt sind. Weil in den Kommunen und Landkreisen Expertise und Personal für die Fördermittelbeantragung fehlt, droht jedoch ein Rückfluss der MV zustehenden Mittel an den Bund“, bemängelte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Jutta Wegner, nach einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss zum Doppeletat des Landes für 2024/2025.