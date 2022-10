Klimastiftung MV Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Schenkungssteuern Grüne werfen Klimastiftungs-Vorstand Hinhaltetaktik vor Von dpa | 12.10.2022, 12:36 Uhr

Die Grünen-Fraktion in Schwerin sieht in der Weigerung der Klimastiftung MV, Schenkungssteuern zu entrichten, eine Verzögerungstaktik. „Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben nicht nur ein Recht auf Transparenz, sondern auch darauf, dass rechtmäßig erhobene Steuern von jedem hier im Land gezahlt werden“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin, Constanze Oehlrich, am Mittwoch in Schwerin.