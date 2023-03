Immer mehr Menschen in Deutschland haben offenbar Interesse am Jäger-Dasein. Symbolfoto: dpa/Waltraud Grubitzsch up-down up-down Jagen wird immer beliebter „Grünes Abitur“ boomt: So viele Menschen in MV machten 2022 die Jägerprüfung Von Maria Lentz | 29.03.2023, 07:46 Uhr

Jagen hat in Deutschland offenbar Hochkonjunktur: 2022 meldeten sich 23 Prozent mehr Menschen zur Jägerprüfung an als im Vorjahr. Unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern scheint man besonders scharf auf den Jagdschein zu sein.