Wirtschaftspolitik Gründer können Elternzeit nehmen: Förderzeit verlängert sich Von dpa | 11.07.2022, 14:50 Uhr

Innovative Gründer können in Mecklenburg-Vorpommern künftig Elternzeit nehmen und den Förderzeitraum entsprechend verlängern. Während der Elternzeit werde der Gründerzuschuss von mindestens 1200 Euro monatlich dann ausgesetzt, erklärte das Wirtschaftsministerium in Schwerin bei der Veröffentlichung der neuen Richtlinie am Montag. Anschließend könne die Laufzeit des sogenannten Gründerstipendiums um diese Zeit verlängert werden, damit die Gründer die 18 Monate voll ausschöpfen könnten.