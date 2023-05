Einschulung Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag Grundschulbildung: Opposition fordert grundlegende Reform Von dpa | 11.05.2023, 19:43 Uhr

In den Grundschulen Mecklenburg-Vorpommerns soll künftig mehr laut gelesen werden. Wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag im Landtag in Schwerin sagte, wird es vom Schuljahr 2024/25 an eine verbindliche Lesezeit geben. Mindestens 20 Minuten am Tag solle dann lautes Lesen geübt werden, nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch in anderen Fächern. Zudem werde es als Reaktion auf zuletzt schlechte Ergebnisse bei Leistungstests mehr Mathematik- und Deutschunterricht geben.