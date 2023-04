Absperrung Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsbehinderungen Güllelaster kippt in Graben: rund 40.000 Euro Schaden Von dpa | 18.04.2023, 16:44 Uhr

Ein mit Gülle beladener Lastwagen hat am Dienstag für Verkehrsbehinderungen in der Region Neubrandenburg/Friedland gesorgt. Der 40-Tonner kam am Morgen bei Brunn (Mecklenburgische Seenplatte) von der Landesstraße 28 ab und kippte im Straßengraben auf die Seite, wie ein Polizeisprecher sagte. Bevor der Lastkraftwagen gefahrlos geborgen werden konnte, mussten Tausende Liter Gülle abgepumpt werden. Auch Kraftstoff soll ausgetreten sein. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist ersten Angaben zufolge noch unklar. Der Lkw wollte die Gülle vermutlich zu einem Feld bringen, wo sie als Flüssigdünger ausgebracht werden sollte, hieß es.