Fahrspaß an Deck: Projektzeichung des Herstellers Foto: Maurer Rides up-down up-down Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern Güstrower Achterbahn rast bald über Disney-Kreuzer aus Wismar Von Torsten Roth | 25.03.2023, 10:00 Uhr

Sie sollte die Attraktion für den Kreuzfahrer Global one sein, jetzt will Disney die Achterbahn aufs Deck seines neuen Kreuzfahrtriesen stellen. Was geplant ist.