Ein Werk voll Gummibrächen: Haribo hat einen Werkverkauf in Rostock eröffnet. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Werkverkauf in MV Gummibärchen-Alarm in Rostock – Haribo-Shop eröffnet Von Torsten Roth | 31.07.2023, 11:54 Uhr

Er ist der 13 Werksverkauf in Deutschland: Haribo hat in Rostock ein neues Geschäft eröffnet. Wo in MV noch Fruchtgummis direkt ab Werk gibt.