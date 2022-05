ARCHIV - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Mecklenburgische Seenplatte Gutachter: Jüngster Bootsschuppen-Brand wurde gelegt Von dpa | 19.05.2022, 07:47 Uhr

Das Feuer in der Bootsschuppen-Anlage in Neubrandenburg, bei dem am Mittwoch etwa 13 Schuppen zerstört wurden, ist gelegt worden. Zu diesem Ergebnis kam der Brandgutachter nach ersten Untersuchungen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Es war bereits das dritte Feuer in der Anlage innerhalb eines Monats. Die Suche nach den Verdächtigen für die Brandserie am Oberbach dauere an, hieß es.