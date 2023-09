Mecklenburgische Seenplatte Gute Beziehungen der Polizei retten britischem Paar Urlaub Von dpa | 02.09.2023, 10:19 Uhr Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Die Hartnäckigkeit und guten Beziehungen der Polizei zur Stadtverwaltung haben einem britischen Ehepaar in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) den Urlaub gerettet. Das Paar hatte bereits am vergangenen Dienstag eine Handyhülle mit 300 Euro und 20 Pfund in bar, einem Führerschein, einer Versichertenkarte sowie drei Kreditkarten verloren, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Ein türkischer Imbissbesitzer gab diese demnach am Abend bei der Polizei ab. Da die Polizei die Eigentümer zunächst nicht ermitteln konnten, brachte sie die Handyhülle den Angaben zufolge am Freitag zum Fundbüro.