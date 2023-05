Darßer Arche Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Vorpommern-Rügen Gutes Ergebnis bei Kunstauktion in Wieck Von dpa | 29.05.2023, 17:53 Uhr

Bei einer Kunstauktion in Wieck am Darß sind am Pfingstsonntag über 70 der 90 angebotenen Bilder verkauft worden. Der Umsatz lag bei über 100.000 Euro, sagte ein Sprecher am Montag. Das sei ein sehr gutes Ergebnis. Ein Bild der Malerin Jeanne Mammen etwa sei für über 4400 Euro verkauft worden.