Energiepolitik Habeck: Ausbau der Offshore-Windenergie kommt gut voran Von dpa | 23.03.2023, 14:36 Uhr

Der Ausbau der Offshore-Windleistung in Deutschland wird nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) konsequent vorangetrieben. „Nach all dem, was wir heute sehen und wissen, werden wir die 30 Gigawatt 2030 schaffen und vielleicht sogar noch mehr“, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. „Es sieht wirklich gut aus im Moment.“