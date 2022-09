Robert Habeck (Grüne) Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Habeck fordert ausreichend Geld für Entlastungen Von dpa | 19.09.2022, 14:58 Uhr

Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ausreichend Geld für Entlastungen in der Energiekrise Priorität. Gefragt nach möglichen Ausnahmen von der Schuldenbremse sagte Habeck am Montag: „Unterm Strich muss ich sagen, das Geld muss aufgebracht werden.“ Im vorpommerschen Lubmin sagte er vor Journalisten, man müsse die Menschen in Deutschland unterstützen, bis andere Maßnahmen für mehr Angebot und dadurch niedrigere Energiepreise sorgten. „Das scheint mir die logische Konsequenz zu sein, und ich sehe nicht, wie man dagegen an argumentieren kann.“