Bundeswirtschaftsminister Habeck: LNG-Terminal Mukran beste der schwierigen Optionen Von dpa | 13.09.2023, 18:49 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat das geplante LNG-Terminal auf Rügen gegen die teils scharfe Kritik auf der Insel verteidigt. „Unter dem Strich geht es um ein Projekt, das Bestandteil der nationalen Energiesicherheitsstrategie ist“, sagte Habeck am Mittwoch am Rande einer Konferenz in Rostock.