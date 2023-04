Robert Habeck Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Energie Habeck verteidigt geplantes LNG-Terminal auf Rügen Von dpa | 26.04.2023, 16:55 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den am Standort Rügen geplanten Bau eines Flüssigerdgas-Terminal verteidigt. Der Grünen-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die Energiekrise, aus seiner Sicht „sind wir noch nicht durch“. Er wies Vorwürfe zurück, es würden Überkapazitäten für Flüssigerdgas aufgebaut. Es müsse immer ein „Sicherheitspuffer“ mitgeplant werden, sagte Habeck. Er sei als Minister in der Verantwortung, die Energiesicherheit für Deutschland zu gewährleisten.