Prozess wegen Mitgliedschaft in Terrormiliz FOTO: Christian Charisius Prozess Haft für Mitgliedschaft in Terrormiliz Von dpa | 13.04.2022, 03:45 Uhr | Update vor 39 Min.

Ein junger Syrer lebt musterhaft integriert in Rostock. Er spricht fließend Deutsch und hat eine medizinische Ausbildung absolviert. Doch vor einigen Jahren war er Mitglied in einer islamistischen Terrormiliz, was jetzt ernste juristische Folgen hat.