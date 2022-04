Gefängnis FOTO: Frank Molter Justiz Haftanstalten des Landes nicht voll belegt Von dpa | 04.04.2022, 14:57 Uhr | Update vor 13 Min.

In den Gefängnissen Mecklenburg-Vorpommerns sind auch im vergangenen Jahr Plätze frei gewesen. Am Stichtag 31. März 2021 saßen in den vier Haftanstalten des Landes 946 Gefangene ein, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin bekanntgab. Das seien sechs weniger gewesen als ein Jahr zuvor. Nur 3,5 Prozent der Häftlinge waren demnach Frauen.