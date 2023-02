Hamoud Aldghim leitet normalerweise das Projekt „Wir sind Paten“ in Schwerin. Jetzt hilft er in Syrien, Verschüttete zu retten. Foto: afro up-down up-down Schweriner Hamoud Aldghim bei Erdbeben in Syrien „Mit bloßen Händen begannen wir, Menschen zwischen Trümmern zu suchen“ Von Katharina Golze | 13.02.2023, 12:03 Uhr

Schweriner Hamoud Aldghim besuchte seine Familie in Syrien. Seit dem Erdbeben sucht er nach Überlebenden in den Trümmern. Hier erzählt er, was er erlebt und wo Hilfe fehlt.