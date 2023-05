Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Handelsmitarbeiter im Norden und Nordosten im Warnstreik Von dpa | 24.05.2023, 13:39 Uhr

Beschäftigte im Handel haben am Mittwoch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Arbeit niedergelegt. Hintergrund ist der aktuelle Tarifkonflikt. Zu einer zentralen Kundgebung versammelten sich am Mittag in Kiel mehrere Hundert Mitarbeiter. Die Polizei sprach von etwa 500 Teilnehmern, die Gewerkschaft Verdi von 800. Es seien mehr gekommen als erwartet, sagte Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach. „Das ist ein starkes Signal, dass in die nächste Verhandlungsrunde Bewegung kommt.“