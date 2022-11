Einzelhandel Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordosten Handelsverband: Verhaltener Start ins Weihnachtsgeschäft Von dpa | 30.11.2022, 15:32 Uhr

Der Handelsverband Nord (HVNord) geht mit gemischten Gefühlen in die Weihnachtssaison. Die Vor-Aktionen wie Black Friday und Cyber Monday hätten sehr verhalten begonnen, sagte HVNord-Präsident Andreas Bartmann am Mittwoch in Hamburg. Sowohl die schlechte Kauflaune der Kundschaft als auch ungewisse Kosten in der Energiekrise seien hierfür ausschlaggebend.