Handwerk beklagt „Fachkräftenotstand": Kritik an Politik Von dpa | 22.06.2022, 17:39 Uhr

Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern läutet angesichts immer größer werdender Personallücken die Alarmglocken. Inzwischen könnten mehr als 5000 Stellen pro Jahr nicht mehr mit Fachkräften besetzt werden, teilten die beiden Handwerkskammern des Landes am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Im Handwerk gibt es inzwischen einen Fachkräftenotstand. Die Auswirkungen sind dramatisch. Vor allem spüren dies die potenziellen Kunden“, hießt es darin wörtlich.