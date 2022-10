Vor allem das Kfz-Gewerbe in MV laufen die Geschäfte immer schlechter (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Konjunktureinbruch Handwerk erhöht in MV auf breiter Front die Preise Von Torsten Roth | 25.10.2022, 16:55 Uhr

Trübe Stimmung in Werkstätten, Friseursalons und Bäckereien: Die Lage ist so schlimm wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Was auf Kunden und Betriebe zukommt.