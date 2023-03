Bäckerei Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down Meisterschüler Handwerk fordert bei Energiehilfe Gleichbehandlung Von dpa | 31.03.2023, 12:42 Uhr

Die Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern fordern eine Ausweitung der Energiepreispauschale des Bundes auf Meisterschüler. „Während Studierende und Fachschüler die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragen können, sind Meisterschüler in Vollzeit davon ausgeschlossen“, kritisierten die Kammern am Freitag.