Gaszähler FOTO: Patrick Pleul Konjunktur-Umfrage Handwerk fürchtet sich: Höhere Einkaufs- und Energiepreisen Von dpa | 14.04.2022, 12:55 Uhr | Update vor 26 Min.

Die Stimmung im Handwerk Mecklenburg-Vorpommerns wird von den steigenden Energie- und Einkaufspreisen gedrückt. Neun von zehn Unternehmen rechnen mit steigenden Einkaufspreisen oder haben sie bereits, wie die beiden Kammern in Schwerin und Ostmecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Auswertung ihrer Frühjahrskonjunkturumfragen mitteilten.