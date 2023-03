Heizöl und Ölheizung Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesetzentwurf Handwerk zu Verbot fossiler Heizungen: „Wunschdenken“ Von dpa | 16.03.2023, 13:27 Uhr

Ein Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen in Deutschland vom kommenden Jahr an würde aus Sicht der Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern an der Realität vorbeigehen. Dem Handwerk fehle es wie überall auch in Mecklenburg-Vorpommern an Fachkräften und an verfügbarer Technik auf dem Markt, stellten die Präsidenten der Handwerkskammern Schwerin und Ostmecklenburg-Vorpommern, Uwe Lange und Axel Hochschild, am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung fest.