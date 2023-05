In der Mecklenburgischen Seenplatte haben Thomas Kowarik und Tobias Hecht (r.) einen Cannabis Social Club gegründet. Foto: Tobias Hecht/ dpa up-down up-down Schwerin, Rostock, Greifswald, Seenplatte Legalisierung von Weed: Hier gründen sich Cannabis Social Clubs in MV Von Katharina Golze | 26.05.2023, 16:18 Uhr

Wer Cannabis legal erwerben will, wird Mitglied im Cannabis Social Club. In MV gründen sich erste Vereine: in Schwerin, Rostock, Greifswald und der Seenplatte.