Hanka Gatter auf dem Hobby- und Kreativtag in Parchim am ersten Märzsonntag Foto: Steffi Pulz-Debler up-down up-down Ehrung zum Frauentag Hanka Gatter ist Frau des Jahres 2023 in Mecklenburg-Vorpommern Von Karin Koslik | 07.03.2023, 17:00 Uhr

Ob in ihrem Beruf als Lehrerin, in der Flüchtlingshilfe oder in der Familie: Die Parchimerin macht keine halben Sachen. Für ihr Engagement erhält sie jetzt eine ganz besondere Auszeichnung.