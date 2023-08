Feste Hanse Sail geht auf Zielgerade: Ausfahrten und Bühnenshows Von dpa | 13.08.2023, 01:02 Uhr 32. Hanse Sail Rostock Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Zum Abschluss der Hanse Sail werden heute in Rostock und Warnemünde noch einmal viele Besucher erwartet. Wie an den Tagen zuvor bieten Windjammer und Traditionssegler Mitfahrmöglichkeiten. Mit ihren Gästen an Bord starten die Schiffe ab 09.30 Uhr zu Ausfahrten auf die Ostsee. Das in Warnemünde liegende Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“, lässt erneut Gäste zu Rundgängen an Bord.