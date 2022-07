ARCHIV - Ein polnisches Segelschulschiff läuft während der Hanse Sail in den Seekanal von Warnemünde ein. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Traditionsseglertreffen Hanse Sail in Rostock bietet 33 Erlebnisbereiche Von dpa | 13.07.2022, 18:26 Uhr

Die Hanse Sail in Rostock will ihrem Ruf als größtes maritimes Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr wieder alle Ehre machen. Nach der coronabedingten Absage 2020 und den Einschränkungen 2021 soll die Sail nun wieder in großem Umfang stattfinden. Hauptanziehungspunkt sind dabei erneut die Traditionssegler und andere Schiffe, die zum Mitsegeln einladen. Dazu sollen zusätzliche, über das Stadtgebiet verstreute Erlebnisbereiche für eine Entzerrung der Besucherströme sorgen. „Kleinere Bühnen, breitere Gänge und eine harmonische Verteilung der Aktionsflächen haben viele Gäste überzeugt. Darauf wollen wir nun aufbauen“, erklärte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm am Mittwoch.