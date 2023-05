Die kleinen Sammelfiguren aus der Harry Potter-Welt sind besonders gefragt. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down Süßigkeit Kinder Joy Leere Regale wegen Harry Potter: Sammelfiguren auch in MV beliebt Von Thorben Oberhag | 23.05.2023, 14:59 Uhr

Derzeit gibt es Harry Potter-Sammelartikel in Kinder Joy-Eiern. Doch das Sammeln gestaltet sich schwierig, weil die Süßigkeit durch den Inhalt sehr gefragt sind. Nicht in jedem Laden in MV gibt es sie zu kaufen.