Migration Hauptausschuss diskutiert Unterbringung Geflüchteter Von dpa | 02.03.2023, 00:49 Uhr

Der Hauptausschuss der Stadt Greifswald will am Donnerstag (18.30 Uhr) über die Unterbringung von Geflüchteten diskutieren. Zuvor war der Plan für eine Containerunterkunft mit 500 Plätzen im Ostseeviertel im Osten der Stadt auf starken Widerstand gestoßen. Stadtvertreter verschiedener Fraktionen hatten Kritik geübt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie die Stadt hatten daraufhin die Prüfung mehrerer kleinerer Standorte als Alternative angekündigt. Es wird mit keiner abschließenden Entscheidung durch den Hauptausschuss gerechnet. Stattdessen wird voraussichtlich die Bürgerschaft in einer Sondersitzung entscheiden.