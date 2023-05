Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Vorpommern-Rügen Haus im Süden der Insel Rügen abgebrannt: Keine Verletzten Von dpa | 19.05.2023, 07:39 Uhr

In Neparmitz auf der Ostsee-Insel Rügen ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem denkmalgeschützten Gutshaus ausgebrochen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurde das zuletzt leerstehende zweigeschossige Herrenhaus dabei zu großen Teilen zerstört. Menschen sollen nicht verletzt worden sein.