Vorpommern-Rügen Haus in Niepars ausgebrannt: Bewohnerin vermisst Von dpa | 12.10.2022, 07:57 Uhr

Ein Einfamilienhaus in Niepars (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstag ausgebrannt. Die 67 Jahre alte Bewohnerin gilt auch nach dem Löschen des Brandes am späten Abend noch als vermisst, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Feuerwehrleute und Ermittler befürchten, dass die Frau in den Flammen umgekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat den Einsatz eines Brandgutachters angeordnet, um die bisher ungeklärte Ursache des Feuers und den Verbleib der Frau zu klären.