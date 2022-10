Arztpraxis Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Gesundheit Hausärzte-Verband kritisiert Gesundheitspolitik des Bundes Von dpa | 18.10.2022, 14:22 Uhr

Neue Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums belasten nach Angaben des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommern die Etats der Praxen und verlängern die Wartezeiten für Arzttermine. Vorstandsmitglied Tilo Schneider äußerte sich am Dienstag in einer Mitteilung kritisch zu den von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigten Leistungskürzungen für Fachärzte. Diese hätten mit viel Aufwand ihre Versorgungsangebote ausgebaut, um schneller Termine vergeben zu können. Die zusätzlichen Sprechzeiten drohten nun zu entfallen, weil sie nicht adäquat bezahlt würden. „Das hat Auswirkungen auf alle Versorgungsträger. Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern werden sich füllen. Der Patientenstau wird aber auch uns Hausärzte stärker fordern“, erklärte Schneider und verlangte die Rücknahme der Leistungskürzungen.