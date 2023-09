Finanzen Haushaltssperre für Landkreis Vorpommern-Greifswald Von dpa | 05.09.2023, 21:16 Uhr Michael Sack Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Wegen massiv gestiegener Ausgaben hat Landrat Michael Sack (CDU) für seinen Landkreis Vorpommern-Greifswald am Dienstag die Reißleine gezogen und eine sogenannte Haushaltssperre verhängt. Damit dürfen nur noch Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist. „Die Haushaltssperre ist die letzte Chance, eine Erhöhung der Kreisumlage für dieses Jahr noch abzuwenden“, erklärte Sack in einer am Abend verbreiteten Mitteilung. Noch sei der Haushalt steuerbar. Darum greife er auf dieses Instrument zurück.