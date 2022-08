ARCHIV - Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Deutscher Wetterdienst Heiter nach Wolken und Schauern im Nordosten Von dpa | 01.08.2022, 08:12 Uhr

Ein Sonne-Wolken-Mix erwartet die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Montag. Vormittags ist zunächst mit einzelnen Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf wird es demnach dann heiterer, zeitweise mit böigem Wind aus nordwestlicher Richtung. Dabei werden Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad Celsius erreicht. In der Nacht zum Dienstag bleibt es den Angaben nach trocken und weitestgehend klar. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7 Grad, auf den Inseln bleibt es mit 14 Grad etwas milder.