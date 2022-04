Osterglocken FOTO: Matthias Bein Wetter Heiteres Wetter in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Von dpa | 19.04.2022, 07:32 Uhr | Update vor 40 Min.

In den kommenden Tagen bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern meist frühlingshaft heiter. Am Dienstag ist es trocken bei Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Von Usedom bis in das südliche Binnenland sind ab dem Mittag zeitweise aber einige Wolken am Himmel zu sehen.