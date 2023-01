Heizung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiepreise Heizkostenzuschuss an Bedürftige kommt Ende Februar Von dpa | 12.01.2023, 18:47 Uhr

Wegen der hohen Energiepreise dürfen Tausende Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erneut mit einem Heizkostenzuschuss rechnen. „Die Auszahlung des Heizkostenzuschusses an anspruchsberechtigte Wohngeldhaushalte wird voraussichtlich Ende Februar 2023 erfolgen“, teilte der Schweriner Bauminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag mit. Voraussetzung für den Erhalt des vom Bund getragenen Zuschusses ist laut Ministerium, dass im Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2022 in mindestens einem Monat Wohngeld, Bafög oder Aufstiegs-Bafög bezogen wurde.